由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「2023年拉丁美洲拓銷團」，於8月底啟航，協助我國業者開拓哥倫比亞、巴西、阿根廷及智利等四國拉丁美洲市場。8月24日先於台北辦理哥倫比亞站視訊洽談會後，貿協率領14家我國機械、汽機車電子、照明、能源、美容等業者，於8月30日至9月11日前往巴西、阿根廷及智利，進行一對一貿易洽談與產業考察。哥倫比亞線上洽談及巴西站貿易洽談會，共有132家國外買主參與，與我國業者完成187場次洽談。