外貿協會指出，巴西是拉丁美洲和南半球最大的經濟體，同時也是整個美洲第三大經濟體，僅次於美國與加拿大。人口超過2.14億，是世界上面積第五大和人口第六大國，許多汽車製造如通用、大眾、本田、豐田、現代等國際企業皆選擇在巴西設廠，更是我國企業不可錯過的重要目標拓銷市場。
《貿易》疫後首發拉丁美洲拓銷團 強化南美區域經貿拓展
由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「2023年拉丁美洲拓銷團」，於8月底啟航，協助我國業者開拓哥倫比亞、巴西、阿根廷及智利等四國拉丁美洲市場。8月24日先於台北辦理哥倫比亞站視訊洽談會後，貿協率領14家我國機械、汽機車電子、照明、能源、美容等業者，於8月30日至9月11日前往巴西、阿根廷及智利，進行一對一貿易洽談與產業考察。哥倫比亞線上洽談及巴西站貿易洽談會，共有132家國外買主參與，與我國業者完成187場次洽談。
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