外貿協會指出，巴西是拉丁美洲和南半球最大的經濟體，同時也是整個美洲第三大經濟體，僅次於美國與加拿大。人口超過2.14億，是世界上面積第五大和人口第六大國，許多汽車製造如通用、大眾、本田、豐田、現代等國際企業皆選擇在巴西設廠，更是我國企業不可錯過的重要目標拓銷市場。

大陸控管APP新規 騰訊小米等業者開始落實
《貿易》史史瓦帝尼商展設台灣館 貿協拓非洲市場
從巴西進口雞蛋 超思秦語喬打破沉默說明了
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