新銳導演蘇奕瑄首部劇情長片《青春並不溫柔》，以1994年大學美術系爭取創作自由的學運為背景，描述一段青春革命成長愛情故事，5日第10屆桃園電影節台灣獎公佈入圍名單，《青春並不溫柔》順利入圍，將與其他11部影片一同角逐5個獎項。

得知入圍後，導演蘇奕瑄開心表示：「我上一部入圍桃園電影節是短片《家族無共識》，很開心這次可以《青春並不溫柔》再度入選，我跟桃影算是有很好的緣份。」而7月於第25屆台北電影獎拿下最佳新演員的葉曉霏，也興奮表示：「想到桃園就會有出國的感覺，在青春的宣傳之旅正要啟程之際，感謝桃園電影節的肯定，我想這是個很吉利的寓意，期待可以和青春劇組一起，讓我們一起航向偉大的航道吧！」

而同劇演員李玲葦及張洛偍聽聞入圍後也表示非常感謝，張洛偍更是感性表示：「回想到當初拍攝時跟劇組夥伴在疫情期間艱難努力的完成這部戲，能被肯定真的是給我們最大的回饋和鼓勵。」

而本片與桃園也頗有淵源，李玲葦、葉曉霏一場非常重要的浪漫絕美的吻戲就在桃園的豬鼻子沙灘拍攝，因為這一場戲算是兩人面對彼此關係的重要場景，但殊不知看似浪漫的背後，其實兩位演員凍到快失溫，葉曉霏：「因為泡在水裡很久，冷到失溫，讓我意外發現了薑茶與鋁箔救生毯的美好！」而李玲葦也調皮透露，好幾次導演要拍攝他與曉霏在海邊熟睡的場景，自己都真的睡著了。

談起拍攝這場戲，蘇奕瑄導演也表示非常印象深刻，這場戲每次去勘景的時候，現場風都超大，大到頭髮會吹超亂，但沒想到拍攝現場的天氣超好，也沒有風，完美呈現這場超絕美的氛圍感，蘇奕瑄說：「我們從那時就感受到桃園的照顧了！」