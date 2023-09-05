深化ESG成為企業DNA，永豐金證券擘劃永續發展策略願景，成立公司治理、顧客關係、員工照顧、環境永續、社會參與五大工作小組，訂定短中長期計畫推動永續轉型，在綠色金融、減碳、永續投資、公益…等多面向全面展開，永豐金證券ESG再深化，向成為全面永續發展的領先券商邁進。

實踐永續轉型，需要策略性架構推動、執行、追蹤，永豐金證券去年底正式成立永續發展推動小組，訂定短中長期計畫推動永續轉型，並依落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業社會責任資訊揭露四大面向，實踐企業社會責任，追求企業永續經營，建立五大工作小組全公司持續投入，並輔以企業內部員工各式活動參與，讓已經在永豐金證券生根經營多年的ESG永續發展，系統性的開枝散葉茁壯。

永豐金證券連續兩年獲證交所評為「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」肯定，並榮獲台灣永續能源研究基金會「台灣永續投資獎機構影響力」獎項， ESG永續表現獲專業評鑑肯定。

永豐金證券表示，五大工作小組與母公司永豐金控五大永續主軸承接對應，公司治理是企業永績的根基，重點涵蓋優化風險管理機制、強化資訊安全、提升員工誠信經營理念等。在員工照顧方面，重視人才培育與推動友善職場、落實人權風險管理、強化員工薪酬福利，致力營造幸福健康的職場與建構多元平等共融的環境，並鼓勵員工從心出發相互激勵，透過選拔心楷模典範，創造職場正向氛圍，帶動員工成長能量。

永豐金證券多年來為台股資本市場ESG倡議者，自2016年以來連續八年舉辦ESG論壇，邀請國外具ESG投資專家來台，與台股企業及機構投資人分享國際永續投資大趨勢，以多年來深耕ESG投資服務的經驗擴大推動發展為顧客關係策略思考，全面開展綠色金融服務，落實責任金融，從首創「豐投ESG」網站並增設「ESG基金」專區，持續增加上架銷售ESG基金、承銷輔導環保綠能企業上市櫃及籌資、GSS債券承銷及配售、發展豐存股普惠金融、推動大戶投APP數位創新服務，不論是小資散戶、機構投資人、到優質企業，永豐金證券以實際行動與顧客共同締造ESG佳績。

淨零是全球最重要永續課題之一，為落實環境永續，永豐金證券透過環境管理系統建置，溫室氣體盤查認證、數位化大幅減少紙張運用，響應關燈活動，自2022年底起購入綠電，結合導入內部碳定價施行，提升能源使用效率與節制碳排量作為，同步深化減碳意識與改變企業內部行為，以金控2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放為目標。

熱情的志工團是社會參與的最佳典範，永豐金證券從在地關懷、海洋淨灘、支持公益團體、促進文化、知識平權、到二手好物募集捐贈，由北到南吸引全省各地同仁利用自己的假日熱情投入，在志工參與中汲取永續知識、友善環境社會，也培養出同事之間互助共好的情誼。今年第四季還有淨灘、恁的演唱會等計畫即將展開，志工們正蓄勢待發。