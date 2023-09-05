南亞科亦公告取得廠務設備，向關係人南亞(1303)取得一批廠務設備，交易總金額為21.811億元，取得目的為供生產/營運使用。
南亞科營收再創今年新高，急單挹注下，營運持續回穩態勢，後續仍關注實際需求復甦狀況，不過預計第四季記憶體價格將持平甚至小幅成長，加上明年需求復甦，以及DDR5產品將於2024上半年開始出貨，推動DDR5滲透率提升，種種因素下，記憶體產業目標將重返上升循環，法人對記憶體產業抱持樂觀態度。
南亞科(2408)周二公布2023年8月份自結合併營收為新台幣25.75億元，年減少24.69%、月增加5.65%，創下9個月以來新高。累計前8月合併營收為新台幣184.64億元，年減少59.68%。
南亞科亦公告取得廠務設備，向關係人南亞(1303)取得一批廠務設備，交易總金額為21.811億元，取得目的為供生產/營運使用。
南亞科營收再創今年新高，急單挹注下，營運持續回穩態勢，後續仍關注實際需求復甦狀況，不過預計第四季記憶體價格將持平甚至小幅成長，加上明年需求復甦，以及DDR5產品將於2024上半年開始出貨，推動DDR5滲透率提升，種種因素下，記憶體產業目標將重返上升循環，法人對記憶體產業抱持樂觀態度。
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