警方成立機動派出所，加強85大樓內外治安。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方成立機動派出所，加強85大樓內外治安。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄地標85大樓曾是台灣第1、亞洲第3高樓，如今風光不再，高樓層的日租套房成為許多不肖人士吸毒、性交易的犯罪場所，遭網友戲稱是「高雄最高犯罪基地」。為肅清治安死角，高雄市警方8月底成立機動派出所進駐，針對進入大樓可疑人士盤查，藉此維護旅宿環境安全。

85大樓位於苓雅區，緊鄰高雄港、新光碼頭和高雄市立圖書館，建築為地下5層、地上85層樓高的摩天大樓，結構高度為347.5公尺，加上天線高度為378公尺，由東帝士集團所建，目前高雄第1、台灣第2高摩天大樓，1997年完工時更曾是亞洲第3高樓，僅次於大陸廣州市中信廣場、深圳市信興廣場。

後續因大樓經營不善，加上產權複雜問題，導致大樓風光不再，大樓內日租套房反而成為許多不肖人士吸毒、性交易的犯罪場所，遭網友戲稱是「高雄最高犯罪基地」、「整合成高雄性專區好了」

為防治安死角，苓雅分局成立機動派出所，並於8月31日起進駐85大樓12樓旅運大廳，針對進出大樓可疑人士盤查，過濾可疑出入分子，確保觀光、洽商住客旅宿環境安全。

具體成效為何？據了解，開張第2天、9月1日時，在上午10時38分查獲洪姓男子持有毒品咖啡包、下午3時56分許查獲劉姓男子通緝犯嫌。

警方指出，聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理外，盼透過機動派出所加強盤查，藉由警民合作，共創安全與舒適的旅宿環境。

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