據One-Forty發布的「外籍看護照顧失智症現況」調查，有7成外籍看護心力交瘁，又以「語言溝通障礙」、「不知道從何取得照顧技巧等相關資訊」、「不清楚病症」為最大障礙。One-Forty宣布即日起與台北市立聯合醫院失智症中心推出免費的「失智症照顧：外籍看護培訓計畫」，研發專為移工設計的衛教手冊與線上教學影片，並建立「外籍看護失智症照顧的線上支持系統」。

失智症為公認最難照顧的疾病之一，照顧者心理健康議題，是失智症照顧時常被討論的議題。外籍看護語言不通、對病症不清楚更加重了照顧上的困難度，高達7成外籍看護都表示自己處於心力交瘁的狀態，心理壓力問題亟需緩解。照顧失智症者兩年的外籍看護Epi表示，照顧 2 年，但感覺照顧了20年。長輩不分白天、晚上，喜歡到處亂跑。

One-Forty創辦人陳凱翔說，運用8 年累積的移工培訓經驗，與北市聯合醫院一同設計出符合移工需求的失智症衛教教材，讓全台灣移工都可用手機和網路免費學習。

此外，為回應外籍看護照顧失智症上最關鍵的心理健康議題，One-Forty 也舉辦實體外籍看護照顧者的工作坊，並建立全台第一個線上外籍看護失智症照顧的社群。讓照顧失智症的外籍看護，可以成為彼此的支持社群。

聯合醫院失智症中心主任劉建良表示說，最早做照顧者、失智者團體，下一個族群就是外籍看護。他是照顧者，但對於外籍看護我們了解的很少。透過 One-Forty 在移工教育上的專業結合，踏出外籍看護培訓的第一步。

「失智症照顧：外籍看護培訓計畫」不僅擴大照顧者，將外籍看護納入照顧體系。計畫提供照顧失智症的外籍看護免費參與，第一階段預計讓3000位民眾與外籍看護下載中文、印尼文的雙語衛教資訊。One-Forty 更訂下在2026年前，讓每一位照顧失智症的外籍看護，都能參與計畫獲得支持與培訓。