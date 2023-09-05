國民黨總統提名人侯友宜下午拋出社福重大政見，指他如果當選總統，未來老人健保將「不排富、中央全埋單」，全國預估有400萬長者受惠，對此南投縣長許淑華開心表示「我要替南投10萬長者跟侯市長致謝！」

南投縣政府發言人、新聞行政處長蔡明志說，縣長許淑華因在山區勘災，聽到侯市長拋出「不排富老人健保中央全額補助」政策後，開心致電請他代為轉達對侯友宜重大社福政見的謝意，「我要代表南投縣長者跟您說聲謝謝您！」

蔡明志指出，南投縣截至今年7月底，南投縣65歲以上老年人口為9萬7840人，高佔全縣人口數20.45％，如加上55~64歲原住民長者3488人，人數就達10萬1328人，如果該項政策可以全面實施，南投縣的長者會更幸福。

但蔡明志也強調，希望這筆老人健保費是中央全額補助，而不是從地方的統籌分配款中扣除，這樣才真的可以拉近地方縣市與六都的距離，全國民眾一起幸福。

國民黨總統參選人侯友宜5日在台北市一場「檢討老人健保政策」說明會中說，前幾天雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華向他提起因為城鄉差異，老人健保制度在台灣是「一個台灣、兩種制度」，他仔細思考後決定「未來老人健保我來改變」，當場宣布他當選總統後，65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保，對此南投縣政府做了上述回應。