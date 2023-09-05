東海大學創校68年，今天首次發行官方「校友證」，號召全球15萬名校友參與。校長張國恩5日表示，將成立「東海大學校友證基金」，提供校友永續服務，每年提撥一定比例治校，讓東大全面邁向國內頂尖一流大學。

東大今天正式發行「東海大學校友證」，邀請校友立法院副院長蔡其昌及金可集團董事長蔡國洲擔任代言人，號召全球15萬名校友參與，除鏈結學校內外資源，並以實際行動幫助母校，東大董事長吳清邁、校友總會副理事會長張光永及校友總會名譽理事長蔡清華等人到場見證。

東大校長張國恩表示，為凝聚全球約15萬名「東海人」的向心力，今年正式推出「東海大學校友證」，發行校友證，同時成立「東海大學校友證基金」，將收入提供校友永續服務外，每年提撥一定比例作為治校之用。

東大公共事務暨校友服務處表示，「東海大學校友證」僅收取一次性費用，於東大正式學制畢業並持有畢業證書者，皆可線上辦理，辦證費用為3000元，將存入「東海大學校友證基金」，由會計單位管理，作為海內外校友回娘家、講座及聚會等支出。