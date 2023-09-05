5日下午5點30分發生規模5.5有感地震，震央在嘉義縣新港，深度僅8.5公里。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5日下午5點30分發生規模5.5有感地震，震央在嘉義縣新港，深度僅8.5公里，上下搖晃一陣，許多民眾都嚇壞了！紛紛表示「太可怕了，無敵大」、「搖很久」、「驚死」、「一開始聽到地鳴聲後就一直震，嚇死人」，目前消防單位尚未接獲災情通報。