又是新港！5.5地震「上下狂搖」 民眾嚇壞：先聽到地鳴 17:452023/09/05 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 又是新港！5.5地震「上下狂搖」，民眾嚇壞：先聽到地鳴。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日下午5點30分發生規模5.5有感地震，震央在嘉義縣新港，深度僅8.5公里。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 5日下午5點30分發生規模5.5有感地震，震央在嘉義縣新港，深度僅8.5公里，上下搖晃一陣，許多民眾都嚇壞了！紛紛表示「太可怕了，無敵大」、「搖很久」、「驚死」、「一開始聽到地鳴聲後就一直震，嚇死人」，目前消防單位尚未接獲災情通報。 規模5.5地震嘉義搖超久 網怕爆：百年大震周期要到了？ 17：30嘉義規模5.5地震全台有感！7地國家級警報狂響 最大震度5弱 嘉義規模5.5地震 中捷月台駐留2分鐘、降速巡檢 #震央 #嘉義縣 #新港 #地震 #規模5 也許您會感興趣 推薦閱讀 又是嘉義！ 4.5級淺層地震超有感 民眾驚呼：很嚇人 13:132023/08/31 生活 連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課 18:122023/09/03 生活 17：30嘉義規模5.5地震全台有感！7地國家級警報狂響 最大震度5弱 17:322023/09/05 生活 好晃！超淺層地震規模4.5 嘉義、雲林震度達4級 12:592023/08/31 生活 公布了！蘇拉颱風襲台 嘉義縣開學日正常上班、上課 18:522023/08/29 生活 風雨未達標！嘉義縣明5日正常上班、上課 19:202023/09/04 生活 個位數恐不保！ 嘉義縣登革熱快篩陽再添1例 疑似在古坑染疫 15:242023/09/05 生活 還是沒有颱風假！ 嘉義縣31日照常上班、上課 18:262023/08/30 生活 辦學用心獲肯定！嘉義縣2校長獲領導卓越獎、師鐸獎 15:112023/08/31 生活 副市長突換人與高虹安案有關？他爆內幕：「一審有罪」可布局 12:462023/09/04 政治 嘉義男遭擄走「打死丟包山區」 女友急報案4惡煞落網 10:062023/09/05 社會 還有機會！雲林縣府：明中午前決定下午是否停班停課 21:452023/09/02 生活 腸病毒持續升溫 開學首日嘉義縣8個班停課 16:332023/08/30 生活 午後風力達10級 嘉義縣3日停班、停課 20:422023/09/02 生活 嘉義縣登革熱累計9例確診 疫情延燒至海線 16:102023/09/01 生活 門口擺活雞鐵皮屋內偷殺 私宰累犯下場曝 16:162023/08/31 社會 阿里山系受矚目 嘉縣9咖啡莊園前進日本沖繩 14:232023/08/30 生活 台東規模4.4地震「深度僅3.4公里」最大震度4級 11:302023/09/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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