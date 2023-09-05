強降雨不少路樹承受不住也倒塌，警方在現場協助交管，等待公所派員處裡。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

龍燈公園滯洪池有A、B兩池，完成後，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

員林大雨仍持續，民眾擔心繼續下，恐怕晚上也不敢睡了。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化從下午2點半左右開始下起強降雨，半小時不到員林市基督教醫院周邊就開始淹水，最深處甚至達到膝蓋，警方在現場拉起封鎖線，員林光是3點到4點半短短1.5小時，就下了132公釐的雨量，就連龍燈公園滯洪池都裝滿了，可見員林雨勢有多大。

龍燈公園滯洪池有A、B兩池，完成後，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量，也是約圓林園蓄水量的1.5倍，不過再大也無法檔不住這般雨勢，截至傍晚5點半左右，員林大雨仍持續，民眾擔心繼續下，恐怕晚上也不敢睡了。

彰化縣議員曹嘉豪表示，過去每當狂風豪雨來襲，彰化縣員林市基督教醫院、八卦山麓山腳路附近居民就會相當緊張，因為只要下雨員林就會成水都，員林只要降雨強度超過45mm／hr就會積水，現在淹水是因為大雨持續1小時以上，以現有的排水系統確實難以宣洩，不過若雨勢稍停相信大水就可褪去。

彰化強降雨從下午2點半左右開始，鄉鎮時雨量平均大約在40mm／hr，其中員林、溪湖、大村等鄉鎮甚至超過60mm／hr，許多地區排水不及，不到半小時就淹水，員林地龍燈公園與圓林園滯洪池水位均達9成，還一度滿溢而出，可見員林雨勢有多大。