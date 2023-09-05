演員李鴻其擔綱導演的首部長片在國際大放異彩。（好威映象提供）

台灣影壇在本次威尼斯影展傳出好消息，導演李鴻其首部長片作品《愛是一把槍》，4號下午於影展舉行世界首映。本片入圍第80屆威尼斯影展國際影評人週單元，幕前幕後團隊一同受邀出席影展首映，李鴻其此次不以演員而是導演身份出席影展，首度與世界觀眾分享創作幕後故事。

迎來世界首映前，李鴻其興奮向觀眾表示「在我曾參加過的無數個首映中，這是最緊張的一次！」首次以導演身分將電影分享給大家，讓他無比緊張。映後李鴻其分享創作緣起「我總是在電視新聞中看到一些年輕的槍手，他們可能也不是來自幫派或有任何悲慘的背景，長得也白白淨淨的⋯⋯我很好奇，這樣的人為什麼會突然開槍？」。《愛是一把槍》呈現當代年輕世代遇見的困境，角色與故事的形成，亦出自於李鴻其被奶奶、母親以及姊姊三個女性教養成人的生命經驗。

初執導筒就一鳴驚人，李鴻其演而優則導的契機亦令人好奇。「我最早投入電影工作時想當的是副導演，卻被導演相中更適合擔任片中演員，於是就一路以演員身分投入電影工作。兩年前新冠疫情爆發，因演出工作停擺有了時間，便組織了並不多的人力與資源完成此片。」他更提及，他的第2部長片也已拍攝完成，除擔任導演還挑戰了攝影師一職，片子已在後製當中。