好萊塢性感女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario）擁有精緻五官以及173公分、E級上圍的傲人身材，在《波西傑克森》系列電影中擔任女主角而走紅，人氣不俗。她平時除了忙於工作外，也頻頻在社群上曬出養眼美照，近日便曝光一系列在海灘上的泳裝美照。

亞歷珊卓過往在電影《波西傑克森：神火之賊》、《德州電鋸殺人狂3D》等電影中被觀眾所熟知，此後於《加州大地震》中飾演主角巨石強森（Dwayne Johnson）的獨生女，並因她在片中的精湛演技以及其中穿著背心逃生的絕美鏡頭，而擁有「地震女神」的美稱，獲得不少粉絲支持，其社群上擁有逾2445萬名粉絲追蹤。

亞歷珊卓平時喜愛在社群上更新動態與粉絲分享生活，也頻頻曬出大尺度的養眼美照與網友分享，昨日便在社群上分享自己在海邊的辣照，只見畫面中，她穿著深色系的比基尼，擺出用手撐地、抬頭望天的姿勢，大秀自己的身體曲線，不過，其泳裝看似「太小件」，包不住她的傲人南半球，讓粉絲看得嗨翻。

此外，亞歷珊卓一週前也在IG上曬出同款比基尼的短片，在鏡頭前一步一步優雅的從沙灘上走向海中，搖曳的步伐、性感的美臀，讓146萬人狂讚。而相關貼文PO出後，有不少粉絲爭相前來朝聖，寫下：「我忍不住放大第一張照片」、「連緊身胸衣都包不住」、「太性感的女孩。」