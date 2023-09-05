針對全國教育產業總工會建議鬆綁《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第77條讓已退的教師重返職場擔任代理教師，教育部今天回應，當初此條文立法目的是為了避免排擠年輕人相關就業機會，因此退休教師重返學校擔任代理教師，也應受此條文的規範限制。

依據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第77條規定，支領或兼領月退休金之退休教師，再任至公立學校，每月支領代理代課費超過法定基本工資時，就停發原本的月退休金。

全教產認為，這個規定讓所有退休教師望之卻步，因此建議解禁或以專案處理，讓已退之教師重返職場擔任代理教師，既可解決招不到代理教師之窘境，或無教師證代理教師充斥之現象，又符合政府推動的中高齡再就業政策，一舉數得。

教育部回應，此條文立法目的係考量政府資源分配有限，為避免教職員退休後再任由政府編列預算支給薪酬且每月超過法定基本工資之職務，致同時支領月退休金及再任職務薪酬，爰為相關合理規範，以免排擠年輕人相關就業機會；而退休教師重返學校擔任代理教師部分亦受上開規範限制，以兼顧教學現場需要及維護學生受教權益。

對於中小學找不到代理教師，教育部說，已請各縣市積極掌握協處，另建置教育人才庫平台提供各縣市與學校使用。