日本排放福島核汙水後，中國大陸全面暫停進口日本水產品，嚴重衝擊以中國為主要出口對象的日本水產業。日本政府在設立規模達800億日圓（約新台幣176億元）的補償基金用於支援漁民之後， 4日又追加207億日圓（約新台幣46億元）緊急基金。但據日媒報導，北海道業者對前景仍深感擔憂。

日本首相岸田文雄4日宣布，將從本年度預算預備金中提撥207億日圓，以補助遭受打擊的水產業者，加上先前設立的800億日圓基金，針對相關業者的緊急支援總額高達1007億日圓（約新台幣222億元）。

岸田文雄政府承諾會在支援全國水產業上做到萬無一失，除了強化水產品加工能力，還將臨時採購與支援保管扇貝、海參等出口低迷的品項，並努力開發海外市場銷售。

日本政府希望能協助水產業者擺脫對中國市場的倚賴，不過據札幌電視台報導，北海道的水產業者顯然沒這麼樂觀。水產批發商「進風」的事業推進課長山田英司直言，公司出口的商品有9成都銷往中國，他們花了很多年才達到目前的出口量，若想很快找到同等規模的出口對象，「我認為很困難」。