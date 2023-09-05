民進黨總統參選人賴清德競選總統台北市競選總部，今舉行授證典禮；台北市尚有幾個三腳督選區選情詭譎，立委高嘉瑜碰上台灣基進吳欣岱及國民黨李彥秀挑戰，高嘉瑜表示，願意接受整合民調；中正萬華吳沛憶遇上無黨籍于美人及國民黨擬提名的鍾小平，吳則高喊，「世代交替」。

賴清德台北市競選總部主委陳時中之前競選台北市長時，傳出高配合度不高；陳出席授證典禮受訪則表示，自己與高嘉瑜互動沒有問題，過去高當立委對政策有意見，提出來討論，這是應該的，民進黨已經提名，自己全力支持高嘉瑜；談到與吳欣岱，陳時中說，台灣基進很多理念跟民進黨一致，未來有很多合作機會。

高嘉瑜今出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮受訪指出，賴清德競選總統台北市競選總部成立就是為了凝聚士氣，爭取2024賴清德高票當選，民進黨台北市8席全上、國會過半是最重要的。

至於深綠選票恐轉投吳欣岱，讓高嘉瑜連任備感壓力；高表示，現階段最重要的是全力衝刺，守住內湖、南港這一席，她也會全力爭取選民認同，如果黨部有需要做整合民調，有一個最能夠勝選的候選人，也會全力配合。

被問到是否不排斥跟吳欣岱做民調？高嘉瑜說，很早她就提出願意接受整合民調，若因為自己的分裂導致國民黨漁翁得利，就是保送國民黨；她說，國民黨近日荒腔走板的行為，大家都看不下去，當然要守住內湖南港最關鍵的一席，不能讓國民黨躺著選。

至於國民黨傳出明天中常會將提名鍾小平對上吳沛憶，吳受訪則說，5月開始就全面啟動空陸戰，對於選情她抱持勢在必得的決心，接下來也會與青年世代戰友、立委參選人苗博雅、吳崢發表聯合政見，告訴外界：從太陽花世代到現在，年輕世代在基層深耕，經過民意淬煉，有更好的國會問政能力，也更加有國際觀。

至於市議員應曉薇突然報備參選？吳沛憶表示，她的訴求是，中正萬華應該作為世代交替的示範區，國民黨初選過程不公開，至今即便聽說有提名人選，還是有一些變數。國民黨在基層實力仍然非常堅強，她完全不敢大意、鬆懈。