1990年，台中市一名黃姓男子只因懷疑朋友出招詐賭，竟持番大街追殺該名友人，致對方身受重傷，甚至右手掌也慘遭被砍；幸友人及時送醫搶救，方才死門關前勉強撿回一命。黃男事後依《殺人未遂罪》遭判刑3年，然他卻自覺蒙受冤屈，因此向台中高分院請求刑事補償1億5400萬；遭駁回後，黃男再提覆審，此次並將金額拉高至7億1600萬。司法院刑事補償法庭近日覆審，予以駁回。

回顧此案，1990年間，黃男賭場失意，進而懷疑友人從中作梗，怒火中燒之情況下，竟朝當街上朝友人持刀砍殺，友人期間身受重傷，甚至右手掌當場慘遭斬落，情狀恐怖。幸友人及時送醫搶救，方才勉強撿回一命。

彰化地院一審時，依《殺人未遂罪》判處黃男8年6月徒刑。

台中高分院二審時，改判黃男無罪，最高法院發回。台中高分院更一審，並改判黃男3年徒刑，最高法院則於1992年駁回上訴決定，將黃男發監執行。

時隔33年，黃男突然辯稱自己原已獲判無罪，卻又不知為何仍執行下去，並以此為由，聲請補償金額高達1億5400萬，稱法院理應還予他清白。黃男甚至強調，如今身處科技時代，相關涉案文件僅須電腦一查，即可清楚查出他所受冤屈。

台中高分院表示，黃男確實曾具狀向法務部提出聲請刑事補償狀，但他卻未附請求補償所憑的裁判書正本，以及相關證明文件，這一點不符刑事補償法規定。台中高分院以此認定，黃男所提請求程式顯有未備，然仍予以黃男補正機會，未料他至今卻仍未補正，法官審酌其請求顯無所據，最終決定駁回請求；黃男不服，提起覆審。

刑補法庭審理時，認為黃男請求刑事補償，卻未依規定附具相關證明文件，並審酌台中高分院曾命其於收受裁定5日內補正，但黃男卻時至今日仍未補正證明文件，以此認定補償請求不合規定。

合議庭近日審結，最終駁回黃男聲請，全案確定。