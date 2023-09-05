日本上月宣布將核汙水排入大海，引起各國恐慌，南投縣衛生局也特別針對核輻射汙染進行抽驗，目前抽驗15家超商量販店與藥局共24件產品，檢測碘131等輻射項目，今天首批結果出爐，全都符合規定。

2011年3月11日日本大地震，造成福島核能電廠爆炸輻射外洩，除電廠方圓50公里內居民被迫撤離，大量土地也遭污染，台灣因此一度禁止日本福島周邊5地區食品進口；事隔12年，日本政府宣布8月24日起排放核電廠的汙水到大海，引發國內民眾對日本進口海產等食品的再次恐慌，南投縣衛生局也為此特別加強輻射食品抽驗。

南投縣衛生局今天公布的抽驗結果中顯示，抽驗包括台灣楓康超市、全聯購物中心，家樂福量販店、丁丁藥局、寶雅百貨等連鎖超商量販店的「日本生干貝」、「冷凍日本和牛骰子牛肉」、「北海道山藥」、「立山黑部日本銘水」等日本進口食品，全面檢測碘131、銫134、銫137共3種輻射物質，檢測結果今天出爐，都是「與規定相符」。

南投縣衛生局長陳南松指出，2022年中央改變政策，決定開放日本食品進關後，為保障民眾健康及食品安全，南投縣衛生局就開始針對市售日本輸入之包裝食品及散裝食品，每月定期查核與抽驗，以112年度針對本國境內流通市面之日本相關產品包括休閒食品、食品原料等共稽查94家，查核471件食品標示，其中並抽驗24件進行輻射物質檢測，結果均符合規定。

陳南松呼籲，消費者購買日本輸入食品應注意食品外包裝標示，另為了讓民眾迅速了解稽查與檢驗的結果，也建置南投縣政府衛生局網頁「日本食品管理工作專區(https://www.ntshb.gov.tw/)」，提供民眾查詢及作為消費選擇參考，全面嚴格稽查，守護縣民健康。