藝人游詩璟以主持人身分出道，曾主持客家電視台《遊客家搞科學》，節目入圍第45屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，之後轉換跑道改當演員，在《戲說台灣》中端莊的大家閨秀形象獲得關注，於八點檔《世間情》飾演「黃茵離」而打開知名度，在社群平台擁有48萬粉絲，近日她PO出40歲比基尼造型生日照讓網友看暈。

游詩璟9月4日生日，昨（5）日是她的40歲生日，她開心分享在海邊拍下的美照，寫下「40解鎖：陽光、沙灘、比基尼」，照片中游詩璟站在沙灘上，上半身是藍色綁帶式上衣，下半身是粉色小褲，背影照使蜜桃臀全現形，同時拍出修長美腿。美照曝光吸引1.4萬網友按讚，演員方馨讚：「水喔」，唐玲、江國賓、方大緯、李睿紳、何依霈、林玟誼皆祝福游詩璟生日快樂。

罕見的大尺度辣照，令網友們留言：「轉身轉身轉身」、「我已經先用衛生紙把鼻孔塞住了！沒關係！我可以的！我受得了的！」、「讓人有戀愛的感覺」、「迷人的美背」、「颱風天放這張養眼的辣照，振奮人心餒」、「姊超美的啦」。

除了平常的拍戲日常，游詩璟還兼職做Youtube頻道分享生活日常，影片中她一邊對戲，一邊還忙著上妝，戲外花絮讓粉絲一窺真實狀態，熱愛戶外活動的游詩璟特別拍攝溪降體驗和粉絲分享，她直言：「溪降好好玩，瀑布氣勢太強大，回家後全身痛三天」，不過個人頻道已經有一年沒有更新。