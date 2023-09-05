過去10年，中國網路巨頭是推動大陸科技經濟發展的主力軍。現在，電動汽車和電池製造商接棒擔此大任。這些蓬勃發展的新興產業中的關鍵企業正吸引主權財富基金、外國合作夥伴和最聰明能幹的工程師，在中國政府的政策推動下，已逐漸取代網路科技業成為最新的中國經濟增長引擎。

《華爾街日報》報導，中國的清潔能源汽車產業不只沒有被其他經濟領域的黯淡態勢拖累，反而快速地走向全世界。據投資研究機構Preqin的資料顯示，包括電池製造與電動汽車相關初創企業去年獲得了152億美元的風險投資，創下了該行業的最高紀錄。儘管中國的風投融資總額降至2019年以來的最低水準，但汽車和電池出口仍保持增長，購車者對於緩解中國消費低迷至關重要。

報導說，幾家大陸汽車製造商從德國大眾汽車(Volkswagen)和英特爾公司(Intel)獲得了資金，正在迅速擴張。過去一年來，知名投資家巴菲特(Warren Buffett)投資的中國銷量最高的電動車企比亞迪，其員工人數增加50%以上，已達到63萬多人。

通過向綠色產業轉型，比亞迪和中國最大的電動汽車動力電池製造商寧德時代等巨頭得以躋身中國最重要、市值最高的民營企業行列，這些企業的迅速崛起與10年前中國網路行業的發展如出一轍。

報導表示，十多年來，中共通過向消費者發放補貼和制定清潔能源目標推動了電動汽車行業的發展，中國目前已是全球最大的電動汽車市場。在去年銷售的新車中，每4輛中就有1輛是純電動汽車或插電混合動力車，幾乎所有這些汽車都是由中國品牌或美國汽車製造商特斯拉(Tesla)生產。分析師預測，到2030年，電動汽車在中國新車銷售中的占比將達到80%。

此外，比亞迪、蔚來集團和吉利汽車旗下極氪等國產大品牌正在德國、日本和墨西哥的經銷店中嶄露頭角。寧德時代和國軒高科等其他電池製造商正在接受全球訂單，並在歐洲和美國擴大業務。

基金經理們表示，鑒於全球電氣化趨勢和國內汽車技術創新的速度，他們對中國汽車行業的長期增長前景充滿信心。外國汽車製造商和財力雄厚的主權財富基金也注意到了這一點。大眾汽車7月份收購了小鵬汽車5%的股份，6月份阿布達比政府基金投資蔚來集團逾7億美元。

Preqin的資料顯示，去年有152億美元的風險投資投向了91家純電動汽車、混合動力汽車及相關初創企業，是前一年投資額的2倍多。

雖然如此，中國電動汽車行業也面臨諸多挑戰，例如特斯拉大幅降價，讓一些較小規模的造車新勢力可能成為這場價格戰的犧牲品，數十家小企業將在激烈競爭中出局。但激烈的競爭並沒有終結這場電動汽車的盛宴，中共官方資料也顯示，去年在中國註冊的電動汽車相關初創企業近1.9萬家，是3年前的5倍多。