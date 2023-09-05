61歲影帝梁朝偉，日前獲頒威尼斯影展「終身成就金獅獎」，成為第一位奪得此殊榮的華人演員，他領獎時感性落淚，並把獎項獻給香港電影，讓外界都與有榮焉，不過其實他年輕時，曾因為情緒低落脫口說出30幾歲就要離開演藝圈，這段過往訪問也再次被挖出。

為了祝賀梁朝偉奪下「終身成就金獅獎」，《myTV SUPER》在YouTube頻道曬出31年前鄭裕玲訪問梁朝偉的片段，當時鄭裕玲提到梁朝偉曾說過，30多歲就會離開演藝圈，對此，梁朝偉表示會說出這樣的話，是因為那段時間是他最不開心的時候。

他解釋那時不僅忙著拍TVB的劇集，同時還要拍電影，因此很不開心，但他還是很喜歡拍戲，但因為自己的關係，變得對工作都沒興趣，因此在情緒非常低落的時候說出這樣的話。梁朝偉也表示35歲到40歲左右，就不全職拍戲，可能會去做生意。

前年梁朝偉為了宣傳漫威大片《尚氣與十環傳奇》，再次接受鄭裕玲訪問，鄭裕玲也提到之前訪問時梁朝偉說打算36歲退休，對此，他也笑稱不記得這件事，而且他現在心境不一樣了，認為剛做演員時覺得辛苦，整天想退休，「但不這樣辛苦就不會有今天的我」，現在年紀大就比較輕鬆，「想做就做，累了就停下」，並表示自己是真的很喜歡演戲。

梁朝偉曾發豪語稱30幾歲離開演藝圈。（影／取自《myTV SUPER》YouTube）

網友見狀也感謝他不放棄，繼續堅持拍好戲，「香港之光」、「梁朝偉真的是不可多得的演員」、「欣賞尊敬他，期待之後的新戲」。