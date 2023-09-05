「第28屆釜山國際電影節」（BIFF）將於10月4至13日登場，今（5日）舉辦線上記者會，除了宣布坎城影帝宋康昊將擔任開幕式主持人外，也驚喜公布亞洲電影人獎得主為香港影帝周潤發（發哥），他下月將前往釜山領獎，主演新作《別叫我“賭神”》，還有經典作《英雄本色》及《臥虎藏龍》也都將在電影節上映。

大會盛讚周潤發帶領港片走向巔峰，並將香港黑色電影推向全球，不只動作片，愛情、喜劇還是古裝片，表演範圍沒有設限，是亞洲最具人氣的演員，而這也是繼去年梁朝偉後，香港演員連續第2年獲得此項殊榮。另外，劉德華（華仔）主演、大陸導演寧浩執導《紅毯先生》將擔任本屆釜山影展閉幕片，以及大陸男神朱一龍主演《河邊的錯誤》與范冰冰、李周映主演《綠夜》都將進行亞洲首映。

日本女神宮澤理惠將為主演電影《月》出席影展；3位日本名導是枝裕和、濱口龍介、岩井俊二也將為新作《怪物》、《邪惡根本不存在》、《Kyrie No Uta》現身造勢。而影展還為紀念今年去世的韓國女演員尹靜姬和日本音樂大師坂本龍一舉辦特別展覽。