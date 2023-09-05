基隆信義區原本垃圾定點收取處更動後，衍生許多民眾違規跨越雙黃線倒垃圾，相當危險。對此市議員陳宜邀集議長童子瑋（左二）、民進黨立委參選人鄭文婷（左一）、議員陳軍佐（右一）以及市府相關單位，至現場會勘，並做出決議，將垃圾集中點改為六合停車場同一側。（市議員陳宜提供／徐佑昇基隆傳真）

為便利無法於垃圾收取時倒垃圾的民眾，基隆市環保局有固定時間定點收取垃圾的機制。在信義區部分，靠近東信路及正信路口處的「財鼠橋」旁原本設有垃圾集中點，但衍生嚴重交通問題。後9月1日起改設在六合街靠山路邊，但常有騎士會違規跨越雙黃線，甚至還發生車禍，對此市議員陳宜邀集議長童子瑋和相關單位會勘，請市府研議改到對面靠六合停車場路邊，降低亂象。

據了解，環保局原本於上班日的上午6點到9點在財鼠橋頭，也就是東信路左側空地停放垃圾車，以利難以配合夜間清運垃圾的上班族丟棄垃圾。這項措施雖然便民，但也衍生亂象，有民眾把車直接停在車道丟垃圾而妨害行車，或是騎士丟垃圾後，從最左側的左轉車道切往右側車道，常常差點與直行車相撞等情形，相當危險。

而清潔隊隊長潘家齊表示，因考量財鼠橋頭亂象，所以決定遷移集中點。過程中曾考慮過正信路等地點，最後認為在六合街距東明路口約70公尺處靠山側路旁較為合適。

但從9月1日起調整垃圾集中點後，許多騎士從東明路轉進六合街，竟就直接從靠停車場車道跨越雙黃線，騎向垃圾車想丟垃圾再折返，除了與對向直行車流交錯危險外，也可能衍生插隊糾紛。警方曾派員到場取締違規，在場清潔隊員也不停勸阻騎士不要違規，往前多騎100公尺再回轉，但成效有限。

對此市議員陳宜於9月1日遷移當日就邀請議長童子瑋、民進黨立委參選人鄭文婷、市議員陳軍佐一起至現場會勘，並作出結論，建議把集中點移對面六合停車場同側，讓從東明路來的車流更能夠排隊依序丟垃圾、減少插隊，同時也能解決違規跨雙黃線迴轉問題。

陳宜表示，經過相關單位協調，目前已決議將垃圾車改停在六合街靠停車場路旁，但因該處有畫收費停車格，需等交通處塗銷才能遷移。交通處長王圳宏則表示，會配合環保局的規畫，等天氣穩定就會塗銷設置地點的停車格，讓民眾更便利安全。