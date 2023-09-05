機票、登機證已逐漸進入「無紙化」時代，至於出國必備的護照，歐洲有個國家已開始試辦。北歐芬蘭針對特定航班乘客試辦「數位護照」，當局表示，旅客在實體邊境管理單位使用數位護照，不僅開歐洲之先，也是全球首見。

綜合《歐洲新聞台》（Euronews）、《歐洲商務旅行新聞》（Business Travel News Europe）報導，這項試辦計畫自今年8月28日起執行，僅限芬蘭公民使用，自芬蘭赫爾辛基機場搭乘芬蘭航空（Finnair）飛往倫敦、曼徹斯特、愛丁堡的芬蘭公民，可以登錄成為「數位旅行身分驗證」（Digital Travel Credentials，DTC）用戶，以DTC代替實體護照通行，省去排隊等候證照查驗的麻煩。試辦為期6個月，至明年（2024年）2月底止。

芬蘭已開始試辦數位護照，開全球首例。

芬蘭公民若想加入DTC計畫，必須先在智慧型手機下載芬蘭DTC試辦計畫App，手機也需開啟指紋、臉部辨識等手機螢幕鎖定功能，接著再向首都附近萬塔（Vantaa）警局總部證照部門登錄並預約拍攝數位照片檔案，用戶必須簽署同意書授權相關單位使用於臉部辨識。登錄作業僅需執行1次，往後自赫爾辛基機場搭乘芬蘭航空直飛航班往返英國上述3地時，均可使用數位護照於赫爾辛基機場通關。旅客行前4到36小時均須把資料透過App上傳至芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard）備查。

通關時，DTC用戶有專用通道，證照查驗員會比對旅客的照片與當初透過警方登錄的DTC存檔照，接著把手機靠近感應器查驗數位護照，旅客必須直視攝影鏡頭，程序結束後即完成通關，抵達英國後則須按照當地指示通關。芬蘭當局說明，DTC與實體護照「同樣可靠」，提供「比平常更順暢、快速的通關體驗」。

DTC是歐洲執委會（European Commission）開發的盟國合作項目之一，讓歐盟新設數位身分證明服務配套層面擴大。DTC計畫總金額230萬歐元（約新台幣7982萬元），歐盟也挹注資金，去年歐盟執委會詢問成員國有無意願參與，克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）國際機場會在今年稍晚加入測試。