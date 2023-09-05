在民國60年代創辦《王子》雜誌也是白色恐怖受難者的蔡焜霖3日去世，享耆壽93歲。副總統賴清德今天表示「難過且不捨」，隨著時光流逝，許多前輩的離去，轉型正義的工作一刻也不能停下來。在未來，還有許多不義遺址的指認與紀念，以及平復司法不法、救濟賠償、政治暴力創傷療癒的工作要做。

賴清德指出，3年前，他出席台大陳文成廣場的紀念音樂晚會，當時一起出席的蔡焜霖離開我們了，聽聞消息，難過且不捨。在威權統治的年代，蔡焜霖被憲兵隊任意逮捕、被刑求逼供，未經正當法律程序，就坐了十年苦牢。

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但他說，就如同當時許多勇敢的白色恐怖受難者一樣，蔡焜霖不但沒有被打倒，反而積極從事文化工作、頗有成就，也在藝文出版與漫畫推廣上貢獻良多。

賴清德表示，隨著時光流逝，許多前輩的離去，轉型正義的工作一刻也不能停下來。過去7年多，有人權博物館、促轉會、監察院人權委員會的成立，平復司法不法的案件也有所進展。他由衷希望，這些行動能為勇敢追求民主、自由、人權而付出生命與青春歲月的前輩們，帶來些許的撫慰、並致上我們最深的敬意。

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他認為，在未來，還有許多不義遺址的指認與紀念，以及平復司法不法、救濟賠償、政治暴力創傷療癒的工作要做，為前輩的逝去感到不捨的同時，也提醒我們，自由民主得來不易，不但要好好珍惜，必要時更要效法前輩的精神，勇敢起身捍衛。