經濟部國際貿易局副局長李冠志表示，過去10年來台灣和紐西蘭之間經濟關係的穩健增長，合作更加牢固，貿易量也不斷擴大。面對全球極端氣候帶來的挑戰，智慧農業（i-farming）成為台紐論壇的焦點，該領域不僅能解決人力短缺的問題，透過環境監控設備、自動化栽種和智能養殖管理解決方案，作物產量和品質能夠得到有效提升，同時實現環境的永續發展。

商研院（CDRI）表示，超過70家業者參與此次平台，來自紐西蘭的買家Edward Lee、Stefan Vogrincic、Lindsay Fung、Richard Lee分享了當地智慧農業市場趨勢以及對智慧農業技術的需求，藉由買家分享當地市場趨勢，讓台灣業者更了解市場需求及雙邊合作模式。台方業者亦表示，此次活動在技術交流、業務洽談方面取得了實質性的進展，對於智慧農業合作前景感到滿懷信心，隨著交流的不斷推進，更多永續合作的可能性將會得以實現。

李冠志強調，除了智慧農業，台紐雙方在資通訊和物聯網等領域亦擁有廣闊的合作潛力。這些合作將推動綠色產業和創新技術，實現經濟效益和生態平