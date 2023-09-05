水利署指出，在治水預算的分擔上，「河川或區域排水」系統性治理，是由中央全額補助執行。大台北系統性治理工作，像是上述的台北防洪計畫及基隆河整體治理計畫，就是過去中央以編列特別預算方式完成。使大台北地區有200年頻率防洪保護標準，然而台灣其他縣市的河川、區域排水保護標準卻遠低於台北。

至於另一種「市管區域排水」，水利署表示，例如北市針對內溝溪排水、大坑溪排水及四分溪相關治理，則是由台北市府自行負擔，也已完成工程。相關分擔規範，則是依據2013年所定的中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，台北市的財政情況最佳，財力分級為第一級 ，區域內排水預算則由其負擔。

水利署說明，氣候變遷下，短延時強降雨常造成道路側溝排水不良，形成積澇，影響交通，甚或超過都市雨水下水道設計標準，造成低窪地區淹水。因需要與道路、建築及都市計劃結合，相關治水權責才會由地方政府主導執行。而報導所提「2030防洪計畫」，則是希望提升下水道標準，有助降低大台北水患風險，除下水道中央主管機關營建署外，水利署定將在法規與技術上充分協助，以逕流分攤、在地滯洪思維，提升大台北民眾的安全防護。