侯彥西出席電影《成功補習班》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

詹懷雲（左起）、邱以太出席電影《成功補習班》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

導演藍正龍出席電影《成功補習班》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

林奕嵐出席電影《成功補習班》媒體茶敘。（粘耿豪攝）

電影《成功補習班》由藍正龍自導自演，侯彥西、邱以太、詹懷雲、林奕嵐領銜主演，5日舉行媒體茶敘，4位演員加導演接受訪問。首次當導演就是改編自己的青春往事，藍正龍表示：「每個人的人生都有很重要的事情，《成功補習班》對我來說就是最重要的事，分享青春、跟青春告別、想當成禮物送給離開我的朋友。」

藍正龍先前與演員周幼婷結束9年婚姻，至於是否還有與前妻聯繫，他表示：「我不能代表任何人去講任何話。」畢竟周幼婷也是公眾人物，任何話也要考量到對方、問過對方。「但我每天都會打電話給我的小孩」，至於這次邀請小孩客串演出，他笑說有給對方紅包，由於他自己客串演出完全無酬支援，被笑說是否比自己的薪資高，他暖笑回答「不會啊，因為都是我的財產」。

面對近幾年的人生際遇，藍正龍直率回應：「人生發生甚麼事情就是去面對，去調整自己的事情，你的死活對別人一點關係都沒有，別人還是要吃飯、工作、看電影，歌照唱舞照跳。我沒有那麼重要，我現在會反觀、轉換觀點，我發生什麼事情有那麼嚴重嗎？」話鋒一轉，他笑說：「拍電影真的很辛苦。片中最後由我演出我自己，是因為預算爆掉了！沒錢找演員，乾脆我自己上陣。」

藍正龍這次選擇新生代演員詹懷雲、邱以太在電影中擔任雙男主角。為什麼會選擇詹懷雲飾演年輕時的自己？藍正龍笑說：「他有時候會做一些中二的事情，就是年輕啦！讓我覺得蠻有共鳴的，想到我以前的時候。」片中詹懷雲有一幕被熱泡麵燙到下體，詹懷雲笑說：「我有幫『它』做保護啦！」詹懷雲上次推出大銀幕作品已經是2016年的事情，他也嘆了口大氣說：「哇！這麼久沒想到還可以拍電影！」

侯彥西此次在電影中擔任至關重要的角色「小志老師」，現實生活中的角色則是已故紀錄片導演陳俊志，陳俊志被藍正龍視為恩師，也是影響他人生的關鍵人物。為什麼會選擇侯彥西演出呢？藍正龍笑說：「侯彥西很『賊』喔！是好的意思。他講話的狀態跟感覺跟陳俊志蠻像的，尤其是講話很快、辯才無礙的這種特質，我覺得他很適合。」

侯彥西不否認接下「有史以來壓力最大」的角色「我第一次這麼緊張，畢竟這個角色對藍正龍來說意義重大。不知道觀眾看會何種感受，能不能帶給觀眾些什麼？無論好壞都是好事。」除了跟陳俊志身旁的人詢問他的過往，包括經紀公司老闆塗翔文，才更了解陳俊志。「俊志老師很瘋，覺得自己很漂亮，但也很幽默，私下非常貼心」。侯彥西還特別為了這個角色去穿耳洞，就是希望可以盡可能地去了解所有關於陳俊志的人生過程。