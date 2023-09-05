總統蔡英文今(5日)出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，慶祝兩國建交55週年，本次出訪以「邦誼同慶，合作永續」為名，隨團出訪的立委有民進黨立委邱志偉、邱泰源、范雲，及民眾黨立委邱臣遠。在啟程前，蔡英文發表談話強調，台灣將持續前進，「讓世界看見台灣穩健良善的力量」。訪團中還有藝人邰智源，據悉是為了拍攝《木曜4超玩》的「一日新聞幕僚」系列。而史國政府發言人竟稱我國為「台灣共和國」，也引發討論。

總統蔡英文5日到8日率團出訪史瓦帝尼，訪團搭乘行政專機由桃園機場出發，途中並未停靠其他國家，預計將飛行近14小時。總統蔡英文此次出訪史瓦帝尼，是為了慶祝兩國建交55週年，鞏固兩國多年友誼。

根據《鏡新聞》報導，訪團成員中還發現有藝人邰智源，據悉他隨團出訪，是為了拍攝「一日新聞幕僚」。邰智源及多位網紅在網路節目《木曜4超玩》憑「一日系列」贏得不少點閱。雖然上個月包括製作人陳百祥等人的幕後團隊集體請辭，不過《木曜4超玩》節目仍然繼續拍攝。

啟程前蔡英文發表談話表示，這4天的行程設下2個目標，一是一同慶祝兩國邦誼，二是促進永續合作，預計兩國元首在進行會談後，將簽下2項MOU，蔡英文強調，「台灣走向世界的腳步不但不會停下來，我們會更堅定且自信地繼續往前走，讓世界看見台灣穩健良善的力量」。

對於史瓦帝尼政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）稱我國為「台灣共和國」（Republic of Taiwan）；外交部今回應表示，外界皆清楚史瓦帝尼與我國之長年關係，媒體實不需在細節上作文章。

網友說「邦交國挺台獨，要消滅中華民國嗎」、「ROT是哪來的野雞國家」、「民進黨又在搞」、「ROT？被發現我們腐敗了嗎？國家機密外洩」。