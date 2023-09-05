新竹縣五峰鄉清泉部落發現靠近部落的黑熊，受邀到部落替桃山國小師生宣導黑熊保育以及自我保護的野聲顧問團隊研究員郭彥仁指出，新竹的山區本就有熊分布，但距離人類生活圈這麼近，在苗栗以北的北台灣應是首見。對此林業保育署新竹分署也相當重視，已完成架設紅外線自動相機3台，持續追蹤台灣黑熊動態。

此次在清泉部落發現台灣黑熊蹤跡，郭彥仁認為比較大的意義是感謝部落第1時間通報管理單位林業署新竹分署，並通知野聲顧問團隊前往桃山國小辦理教育宣導，以人為防治的方式介入，並盡速將黑熊的吸引源移除。

台灣黑熊靠近部落原因可能是山區缺乏食物，也可能是受到人類食物吸引。郭彥仁表示，當住家附近出現黑熊蹤跡，為了不讓部落族人恐慌，也因為發現地鄰近桃山國小，於是野聲顧問團隊便前往分享遇到台灣黑熊要如何自保？例如不能爬樹，必須冷靜地慢慢退後離開。

郭彥仁解釋，新竹新竹的山區一直都有台灣黑熊，核心區域如大霸尖山、大鹿林道都有分布，以熊的移動能力，要靠近部落並非沒有機會，尤其山區直線距離對熊來說不是問題。大多數生活在山區的部落族人都知道附近有熊，關鍵是要避免熊過度靠近人。

此次台灣黑熊現蹤，且距離部落相當靠近，郭彥仁表示，霞喀羅古道在2020年曾有台灣黑熊翻找登山客食物，此次靠近村落，兩者還是有不同意義，過去台灣黑熊較多現身台中和平區，這次出現在清泉部落，是苗栗以北首見。對此林業署新竹分署也相當重視，並架設3台紅外線自動相機，除了想再次確認是否為台灣黑熊，也確保牠們在此地的活動狀況。