氣象局針對今日地震進行說明。

嘉義縣新港鄉今（5）日17時30分發生規模5.5地震，深度8.5公里，震央為嘉義縣政府東北方13.2公里，中南部7縣市民眾也紛紛收到國家級警報。氣象局表示，未來2周不排除會有規模4至4.5淺源地震發生。

氣象局指出，因為地震深度比較淺，民眾感受會比較強烈。此次地震成因跟台灣版塊大構造有關，由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力向西傳遞造成淺層構造破壞而引發地震。

氣象局說明，今日地震的震央與梅山斷層有段距離，雖然有些學者認為梅山斷層有延伸到新港一帶，不過地質調查所認為這仍不是梅山斷層，因此氣象局認為這是淺層破碎帶造成地震。

氣象局提到，其實近期在8月16日、8月26日、8月31日、今日都發生了密集的淺源地震，但其實這些地區發生地震的機會不多，過去較密集的是1999年10月22日開始有規模6.4的地震以外，其他地震都在規模4至4.5之間，因此氣象局不排除未來2周會有規模4至4.5淺源地震發生，未來氣象局會及時預警。