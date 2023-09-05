國民黨總統參選人侯友宜今提出65歲以上長者全額補助健保，民進黨發言人林楚茵表示，2018年蘇貞昌、2022年林佳龍競選市長都提出長者免費裝假牙政策，但侯市長的回應卻始終消極被動，一再以「保住真牙」、「補助弱勢」才重要為由否決這項福利政策，衛生局長陳潤秋還嗆說，「不要為了選舉編造謊言、誤導民眾，照護民眾健康要務實符合需求與世界潮流，不是開選舉支票撒錢。」這番話可說是侯市長穿越時空打臉總統參選人侯友宜。

林楚茵質疑，侯市長過去市長任內就沒有好好照顧65歲以上長者福利，現在為了選總統救選情開支票，很快被看破手腳。林佳龍去年競選市長一再主張補助65歲以上長者免費裝假牙、敬老禮金增加到1600元，並以增至2000元為目標，還有增加敬老愛心卡的點數及搭乘愛心計程車等老人福利，但侯友宜連任至今什麼都沒做。

她說，侯友宜對長者需求視若無睹，對民進黨議員強力爭取的建議也置若罔聞，現在為了選總統卻誇口說重視長者，但新北沒做到，全國根本再騙票。

林楚茵表示，2018年蘇貞昌、2022年林佳龍競選市長都提出長者免費裝假牙政策，計劃市府每年編列五億元預算，幫65歲以上長者免費裝假牙，但侯市長的回應卻始終消極被動，一再以「保住真牙」、「補助弱勢」才重要為由否決這項福利政策，衛生局長陳潤秋還嗆說，「不要為了選舉編造謊言、誤導民眾，照護民眾健康要務實符合需求與世界潮流，不是開選舉支票撒錢。」這番話可說是侯市長穿越時空打臉總統參選人侯友宜。

林楚茵指出，新北市長者福利可說是六都墊底，新北市65歲以上長者有71萬人口，新北市敬老卡只有480點，至今只提供長者搭乘北北基地區的公車、台鐵及捷運，對照台北市敬老卡可搭愛心計程車，不分搭乘車資高低，每趟次最高補助從50點提升至65點；林佳龍去年更主張敬老愛心卡要納入計程車搭乘，點數從480點增加到600點，侯友宜完全都沒做，這樣叫做侯友宜最照顧長者？

她表示，侯友宜連新北的長者都照顧不好，還想騙全國。各界原以為侯友宜稍早重大宣布是決定辭市長，結果還是戀棧市長不做事，也不照顧新北長者，令人失望遺憾。