南亞科8月營收25.75億元 月增5.65％、年減24.69％ 18:522023/09/05 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 記憶體大廠南亞科技（2408）5日公布，2023年8月份自結合併營收為新台幣25.75億元，較上月增加5.65％，較去年同期減少24.69％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 累計合併營收為新台幣184.64億元，較去年同期減少59.68％。 聚陽8月營收35.05億 年增7.5％ 中華精測8月營收較上月下滑22.5％ 佳世達8月營收月增3％ #南亞科 #合併營收為新台幣 #較去年同期 #月營收 #月增 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》三商壽上半年每股虧損1.06元 RBC為140％ 07:382023/09/01 財經 《電機股》亞德客-KY 8月營收25.62億元 年增30％ 07:382023/09/05 財經 大立光8月營收成長30％ 9月和8月持平 16:522023/09/05 財經 《食品股》水患影響消費力 鮮活果汁-KY8月營收年減2.26% 17:092023/09/04 財經 《電零組》致伸8月營收月增3.7% 拚升「雙率」 16:592023/09/05 財經 《半導體》8月營收摔近2年半低 精測Q3、H2恐遜預期 08:182023/09/04 財經 《生醫股》藥華藥前8月營收30.6億元 超車去年全年 15:582023/09/05 財經 《其他電》邁入旺季 東科-KY 8月營收月增逾6成 15:382023/09/05 財經 《其他電》鴻海8月營收近5月低 Q3季增展望不變 16:192023/09/05 財經 瑞穎8月營收1.15億 創今年以來單月新高 18:522023/09/05 財經 《半導體》南亞科8月營收登9個月高 前8月減近6成 17:292023/09/05 財經 《電零組》毅嘉前8月營收奔9年高 續看旺車市 09:482023/09/04 財經 《金融股》京城銀8月遇小亂流 前8月獲利續登同期次高 07:382023/09/05 財經 《其他電》旺季不旺 可成8月營收雙降 15:492023/09/05 財經 《半導體》矽格8月營收雙減 仍寫今年次高 16:492023/09/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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