淡水區沙崙里成立新北市第17家愛心認養小棧。（新北市動保處提供）

新北市動保處推動認養寵物，讓民眾可以更方便認養毛寶貝，淡水區沙崙里今（5）日成立里辦公室毛寶貝愛心認養小棧，是新北市第17家，也是淡水區第2家，透過毛寶貝愛心認養小棧設立，增加毛寶貝曝光認養機會，由里長帶頭做動物保護，讓毛寶貝找到溫暖幸福的家。

淡水沙崙里長彭瑀筑很喜歡毛寶貝，從學生時期就常常照顧、飼養流浪貓，並且協助認養。在擔任鏟屎官的歲月中，發生過許多有趣事，如從小被彭瑀筑用奶瓶餵養到大喵星人「牆角」，之後雖已送給他人領養，但「牆角」遇到彭瑀筑時，還是會抓蟑螂當「禮物」送給她，有如現實版「貓的報恩」。

彭瑀筑說，養寵物是需要耐心與愛心，要考量個人環境的變遷，如就業、結婚、生子等，評估是否有能力飼養毛寶貝及有無親朋好友的支援，不要因為一時興起而認養，因為認養寵物最重要的就是愛牠、養牠一輩子。

彭瑀筑支持動保處推行TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及回置）政策，她表示，未來將透過社群媒體和實體宣傳，持續宣導里民正確絕育觀念，創造更多人與動物和諧共處的環境，也希望藉由設置毛寶貝愛心認養小棧，幫助更多動物找到幸福家庭。

動保處表示，在新北市「毛寶貝愛心認養小棧」成功認養犬貓，即可獲得寵物白金卡，憑卡享有犬貓狂犬病疫苗終身免費施打、1年份犬貓基礎疫苗免費施打、免費1次寄生蟲預防投藥等動物照護福利。此外，認養高齡、身患殘疾或久居動物之家不易認養的犬貓，更加碼享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，更多認養資訊可查詢動保處官網或臉書粉絲專頁。