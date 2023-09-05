新竹市副市長蔡麗清遭撤換，引發各界譁然，有綠營議員指蔡麗清坐鎮災害應變中心之際，高虹安卻在伴手禮店「考察」。對此，市府今駁斥，指高虹安赴日城市外交暨市政考察，隨時在線上掌握府內重要施政，且市長赴日期間是由祕書長代理市政。

民進黨新竹市議員陳建名說，颱風過境竹市仍有數起災害發生，蔡麗清依然坐鎮災害應變中心指揮調度，高虹安卻在IG上上傳岡山後樂園伴手禮店「考察」的影片，兩相比較，成為全國嘲諷對象，他也認為，蔡麗清遭撤換，與新竹棒球場為疏失非弊案、副市長職缺可做政治交換有關。

市府駁斥此說法，指高虹安出國前，新竹市即已脫離海葵颱風警戒範圍，應變中心解除強化三級開設、回歸三級後，依新竹市應變中心作業要點消防局留守即可，無須市府三長主持或留守，並強調市長率團飛往日本考察交流之際，是由祕書長代理市政。

針對新竹棒球場，市府則指出，副市長蔡麗清並無負責棒球場調查相關業務，全案由政風處負責行政調查，已完成階段性調查，由人事處召開考績會懲處，全案依法移送。

另外，市府也指出，為盡速推動棒球場改善，高虹安也親自出席或主持棒球場相關會議及監督，上任至今已超過40次以上，市府強調，棒球場缺失已是事實且有專家科學驗證，棒球場相關行政調查資料皆已移送檢調和監院以昭公信。