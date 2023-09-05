國立高雄師範大學於5日上午在和平與燕巢兩個校區，同步舉辦112學年度新生定向共識營始業式，分別由校長王政彥、副校長唐硯漁及李昭蓉主持開幕儀式，為這次活動主題核心—漫步，揭開為期二天的活動序幕。今年新生共識營原定為三天，因海葵颱風來襲，校長強調學生安全第一，立即將新生報到日程，從一天彈性調整為三天（9月2日-9月4日），在團隊的縝密協調合作下，讓新生共識營活動圓滿順利進行。

王政彥致詞表示，很喜歡今年共識營迎新主題「漫步－人類與機器人之間」，新生在漫長的升學與測驗中或許有些機械化，但祝福新生進入高師大校園後，隨著課程、老師、活動與促膝長談的摯友，讓自己逐漸甦醒，體驗全人教育的內涵，開展更多元的自我，期許新鮮人在高師大找到自己的方向，體驗一場豐盛的知識與青春饗宴。

高師大新校長王政彥。（圖片來源：高師大提供）

今年新生共識營活動總召張怡表示，將「機器人」與「小王子」融入在營期當中，背景則是建立在空心的問題愈來愈嚴重，身處在世上的我們常常是最不認識自己的人，因此「漫步」主題是期許新生能擺脫漫無目的的慌張行走，而邁向漫然自在的悠閒散步，亦是期望新生在這四年好好漫步、探索人生方向，能於自在散步在人生旅途時找到自己，並獲得漫然自在的新生。

高師大新生定向共識營活動，跳脫僵化的活動框架，以創新活潑的精神辦理全校新生迎新活動，其活動幕後最大推手與功臣，是學務長杜明德、課外組長高嘉宏、陳俐靜老師及由學生團隊總召生物科技系張怡所帶領的148位學生團隊，透過精彩的活動設計，內容含括有志工訓練、定向通關、行政處室探訪尋寶、社團博覽會、傑出校友分享、政策行動劇宣導、大團結等，期許透過精心設計的活動規劃幫助22個系（含三個原民學士專班）近千位新鮮人，快速邁進大學第一哩路，期待定向輔導能夠引導尋航的方向找到自我，認識融入高師大，加入高師大這個共好的大家庭，開創嶄新的四年大學生活。