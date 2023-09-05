嘉義5.5地震 南科園區大廠未受影響 18:282023/09/05 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣新港鄉今天下午5時30分發生芮氏規模5.5的地震；南科管理局表示，目前台南和高雄園區大廠回報，未受到嘉義地震影響、營運正常。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣新港鄉今天下午5時30分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度8.5公里，而台南市最大震度4級，南科管理局環安組表示，目前台南和高雄園區大廠回報，未受到嘉義地震影響、營運正常。 台東規模4.4地震「深度僅3.4公里」最大震度4級 嘉義市Youbike周轉率非六都第1名 明年擬再增50站點 登革熱拉警報 上周增3死8重症 台南破千疫情最嚴峻 #台南 #地震 #嘉義 #新港 #南科 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義5.5地震 台南白河震度達4級 加班公所人員抱頭躲桌下 18:092023/09/05 生活 男確診後隔日病逝 台南登革熱疫情升溫新增3死 16:342023/09/05 生活 後壁百年「荔園衍派黃宅」不列古蹟 遭整排透天厝埋沒成廢墟 17:392023/09/05 生活 新北新增3例本土登革熱 有台南、高雄旅遊史 15:272023/09/05 生活 嘉義男遭擄走「打死丟包山區」 女友急報案4惡煞落網 10:062023/09/05 社會 嘉義規模5.5地震 中捷月台駐留2分鐘、降速巡檢 17:582023/09/05 生活 《半導體》南亞科8月營收登9個月高 前8月減近6成 17:292023/09/05 財經 規模5.5地震嘉義搖超久 網怕爆：百年大震周期要到了？ 18:012023/09/05 生活 酒駕慣犯貪杯開到睡著 停機車道上遇警遭逮播「佛經」安神 13:442023/09/05 社會 風雨未達標！嘉義縣明5日正常上班、上課 19:202023/09/04 生活 個位數恐不保！ 嘉義縣登革熱快篩陽再添1例 疑似在古坑染疫 15:242023/09/05 生活 嘉市立委選戰綠營茶壺風暴越演越烈 選將大集合齊槓王美惠 13:482023/09/05 政治 17：30嘉義規模5.5地震全台有感！7地國家級警報狂響 最大震度5弱 17:322023/09/05 生活 救援畫面曝光！5萬元引殺機 嘉義男遭擄打死棄屍產業道路 12:142023/09/05 社會 海葵來襲遭「關島」2天 澎湖機場清晨64位旅客等開門候補 10:492023/09/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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