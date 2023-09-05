嘉義縣新港鄉今天下午5時30分發生芮氏規模5.5的地震，地震深度8.5公里，而台南市最大震度4級，南科管理局環安組表示，目前台南和高雄園區大廠回報，未受到嘉義地震影響、營運正常。

台東規模4.4地震「深度僅3.4公里」最大震度4級
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