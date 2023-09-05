花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁（左）及戲曲學院京劇學系同學蔣傅宇向獨居許阿伯示範傳統戲曲身段（新北社會局提供）

新北市社會局和石碇區公所媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會，由戲曲學院老師帶領學生，到石碇山區拜訪82歲的許姓獨居老伯，演出京劇「梁山伯與祝英台」和歌仔戲薛平貴、王寶釧「苦守寒窯」的故事，臨別前還特地寫了一對春聯給許伯伯，讓他非常感動，直說「少年仔，你們什麼時候再來」。

社會局長李美珍表示，新北市有超過70萬年滿65歲的人口，列冊關懷的獨居長者有5673人，市府透過「五福樂活計畫」，結合民間團體和志工，以創意及深入陪伴的方式，來服務獨居長者，緩解因獨居帶來的孤寂感，讓長者在地安老。

社會局2年前推出「獨老五福樂活計畫」，關懷長者居家、生活、行動、身心及老人保護5個安全面向，並委由民團組織協力。這次和花雅戲曲藝術教育推廣協會及國立台灣戲曲學院合作，將傳統戲曲音樂帶入陪伴。協會帶領學子到石碇、泰山、土城等獨居長者家中，陪伴彈唱、戲劇表演，青銀共榮。

許阿伯年輕時從事工地零工，手藝精巧，和太太拉拔5個子女，在台灣80年代房地產起飛之際，他會製作建物模型給建商放在樣品屋展售使用。但是他太太55歲時過世，子女紛紛往南部發展，在當地成家立業，偶爾才會回來探視自己在山上種菜養生的許阿伯。

花雅戲曲藝術教育推廣協會總幹事潘俊仁及戲曲學院老師李亦舒帶領2位學生，在石碇區長劉彥伯等人陪同下，專程上山為許阿伯表演，在表演前還簡短介紹戲曲、故事背景及身段示範教學，讓許阿伯融入戲曲情境中。

李亦舒老師先彈奏中阮、井維寬同學則擊木箱鼓，演出青花瓷及快樂再出航等流行樂，京劇學系同學蔣傅宇則以小生唱「梁山伯與祝英台」，潘俊仁更帶入歌仔戲薛、王故事，一曲「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」，讓許阿伯想起以前看野台戲的故事，讚嘆眼前年輕學子的才華，提醒他們要珍惜感恩父母栽培。