新店區副區長吳志忠到場關心，他表示絕對跟居民站在一起。（暗坑文化工作室提供）

台北地方法院原訂5日上午10時，對新店安坑下城社區活動中心進行強制拆除履勘作業，引起居民不滿，在地社區發展協會號召逾15位年紀超過80歲的社區媽媽陳情抗爭，出面保護下城社區引以為傲的老人活動空間。

下城社區活動中心設置已53年，是新店安坑重要的銀髮安養教育空間，近年林姓家族後代主張土地所有權，要求新店區公所拆屋還地，雙方對簿公堂，最後公所民事訴訟敗訴。

地方文史工作室「暗坑文化工作室」指出，活動中心的土地所有權為「有應公廟」（大墓公）的「協同社」持有，然而地方林姓家族在明確知曉協同社非為其家族所有的前提下，刻意主張其祖先為「協同社」唯一管理人。

「暗坑文化工作室」指出，在林家提告拆屋還地下，台北地方法院今上午進行強制拆除作業，引起地方居民不滿，準備抗爭到底。在地逾15位年紀超過80歲的社區媽媽請出「大墓公」神尊坐鎮，並舉牌抗議，要求不得強制拆除。

新店區副區長吳志忠到場關心，他表示絕對跟居民站在一起。由於公所昨日私下派人先行拆除冷氣等設備，居民認為公所玩兩面手法。吳志忠承諾，公所會積極幫民眾解決使用需求，日後若有相關人員履勘，也會通知居民。