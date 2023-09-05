今5日下午5點30分嘉義縣新港鄉發生規模5.5有感地震，且地震深度僅8.5公里，上下搖晃讓不少民眾嚇壞了，水上鄉、民雄鄉、太保等地還傳出停水災情，連地震研究團隊，中正大學地球與環境科學系研究室的天花板輕鋼架都掉落，成地震受災戶，地球與環境科學系專任教授温怡瑛說，雖已預測可能有規模5以上的地震，但沒想到來得這麼快。

上月8月31日，民雄鄉發生芮氏規模4.5地震，2分鐘內，新港又發規模3.7和3.4的地震，且8月16日起來，嘉義地區已發生多起有感地震，今5.5級規模最大，温怡瑛說，根據團隊布站、監測結果，8月31日至今，仍測到多次小餘震，包括今天早上也有震度較小的餘震。

温怡瑛說，從監測資料推估，嘉義、新港近期會有5級以上地震，但沒想到今天就發生「來得太快」，讓她的研究室成了受災戶，另從今天震央的經緯度分析，幾乎和8月31日震央點差不位，因誤差數值非常小，幾乎可以說是同一個位置。

地震發生後，也傳出多個地區停水，自來水公司表示，因4、5級以上地震常造成輸水管線瞬間流速減低，區域管網水壓遽降，此為正常現象，須待數十分鐘觀察流量及水壓，始能確認是否為地震造成管線損毀，另嘉義2水庫地震儀顯示震度4級，嘉義給水廠已立即自主檢查，目前尚無災損情形。