銀行局表示，玉山銀行主要是考量馬來西亞，為東協重要會員國之一，也是台商東協布局重要國家之一，因此規劃設立吉隆坡代表人辦事處，以掌握產業脈動及滿足客戶諮詢服務需求。

據金管會統計，玉山銀行現已設有柬埔寨及大陸地區2家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等9家分行及河內、胡志明市與曼谷3家代表人辦事處。

目前有3家台資銀行在馬來西亞吉隆坡設立代表人辦事處，包含台銀、土銀、中信銀；另也有4家台資銀行在馬來西亞納閩設立分行，包含國泰世華銀、兆豐銀、台新銀、台中商銀。