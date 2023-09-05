亞賽拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）本週二（5）與俄羅斯駐巴庫特使霍瓦耶夫（Igor Khovaev）討論了國家的卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，納卡區）的當前情況，阿利耶夫表示卡拉巴赫地區的亞美尼亞族裔代表拒絕前往亞賽拜然進行重新融入亞賽拜然的討論，而霍瓦耶夫則重新強調俄羅斯會繼續促使2國關係正常化。

📌#RUS's Envoy to the South Caucasus, Igor Khovayev, is now visiting Baku. President Ilham Aliyev met with Khovayev and discussed "regional communication lines" and the general situation around the #Karabakh region. pic.twitter.com/vUV7gRQ0Mq — Fuad Shahbaz (@fuadshahbazov) September 5, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）5日報導，亞塞拜然總統府在阿利耶夫與霍瓦耶夫在首都巴庫的會晤後發表的一份聲明中表示：「會議期間，雙方討論了該地區的情況，以及有關於阿赫達姆-汗肯迪（Aghdam-Khankendi）和拉欽-汗肯迪道路（Lachin-Khankendi）的通行議題。」

聲明進一步表示，阿利耶夫告訴俄羅斯特使霍瓦耶夫，雖然有邀請他們進行有關重新融入的討論，2但是卡拉巴赫的亞美尼亞族裔代表，拒絕訪問巴庫或亞塞拜然的其他城市。霍瓦耶夫聲明補充，俄羅斯將繼續努力促使亞賽拜然和亞美尼亞的關係正常化，確保該地區的持久和平。

亞賽拜然和亞美尼亞之間的關係自1991年亞美尼亞軍隊佔領了卡拉巴赫地區以及其周邊7個地區以來持續緊張。在2020年秋季，亞賽拜然在44天的軍事行動中從亞美尼亞的佔領中解放出幾個城市、村莊和定居點。戰爭以俄羅斯斡旋的和平協議結束。

儘管正在進行關於長期和平協議的談判，但由於拉欽道路的問題，亞賽拜然和亞美尼亞之間的緊張局勢，最近幾個月再度加劇。拉欽道路是唯一一條使亞美尼亞能夠進入卡拉巴赫地區的陸路，亞賽拜然在2023年4月在該地區設立了邊境檢查站，以防止非法運輸軍事武器和裝備到該地區。

從那時起，亞美尼亞首府葉里凡（Yerevan）指責亞賽拜然在該地區引發了「人道危機」。巴庫強烈否認亞美尼亞的指控，並提議使用阿赫達姆-汗肯迪道路進行向卡拉巴赫地區進行運輸。