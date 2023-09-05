嘉義市審計室今天在嘉義市議會報告2022年嘉義市政府歲入歲出賸餘6億2361萬餘元，議員孫貫志詢問市長黃敏惠要如何運用這筆賸餘？黃敏惠表示，賸餘是財政紀律健全，嘉義市要負擔鐵路高架化50億元配合款，已支付16億元，請中央兌現承諾，全額負擔。

嘉義市審計室主張玫玉指出，2022年嘉義市政府經常收支相抵，賸餘38億3763萬餘元，支本收支資本收支相抵，短絀32億1402萬餘元，但資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘6億2361萬餘元。

審計室肯定整體收支而言，嘉義市的經常收入可支應經常支出所需，且能彌補資本收支差短；也認可嘉義市旅宿業績效佳、推動全國健康城市暨高齡友善城市獲創新獎，還有黃敏惠市長蟬聯五星市長。

孫貫志詢問賸餘6億2361萬餘元要如何運用？是用在教育、基礎設施，還是其他建設？

黃敏惠說，歲入歲出賸餘是市府團隊撙節支出，財政紀律健全以及市議會支持，所展現的財政現況，市府推動「東區大進步、西區大發展」的十大旗艦計畫，都要用到經費，中央提高嘉義市要負擔鐵路高架化經費近50億，目前已支付16億，要請中央兌現承諾，全額負擔鐵路高架化工程款。