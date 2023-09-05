世界衛生組織（WHO）最新公布「加熱菸健康影響報告書」，揭露加熱菸6大風險和危害。台灣拒菸聯盟指出，近日有特定人士頻頻出招，要求台灣政府速讓加熱菸上市，並呼籲國民健康署應確實審查菸草公司繳交的文件，切勿「為開放而開放」，應站在菸害防制和保障國民健康的立場審慎把關。

《菸害防制法》新法今年3月22日上路，全面禁止電子煙，而加熱菸需經「健康風險評估」後始能上市。全國家長會聯盟理事長黃正銘指出，「健康風險評估」這個字眼會誤導民眾，以為加熱菸是減害的，但加熱菸開放已成定局，希望政府立刻停損，改用「加熱菸上市審查」字眼，並為民眾健康嚴格把關。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，有國內調查顯示，近8成民眾無法區分電子煙和加熱菸，試問青少年有能力區分嗎？政府訂定的加熱菸健康風險評估辦法中，只要求菸商繳交「吸引20歲以下年輕人使用」的影響報告，但並未列入審核必要條件，希望政府盡速改正，不要讓下一代繼續受害。

董氏基金會執行長姚思遠指出，太多菸商和同路人非常努力要推動加熱菸儘速上市，在錯誤的宣傳之下，讓大家深信這是加熱菸是減害商品，但世界衛生組織已於2021年指出，使用加熱菸不會降低健康風險，今年更提出加熱菸6大風險和危害，其中提到，加熱菸霧中有22種有害物質含量是一般菸品的3倍以上、7種有害物質含量更高達一般菸品的11倍！

亞太拒菸協會泰國分會主席、泰國醫學會前理事長Ronnachai Kongsakon康一龍透過影片分享，泰國政府已於2015年立法明文禁止電子煙和加熱菸，對於攜帶、使用、進出口、銷售該新型菸品等行為均屬違法；為了不讓年輕人受到誘惑與傷害，今年8月13日泰國政府直接出手封鎖76個行銷新型菸品的主要網站，以實際行動展現打擊菸商非法交易與維護公眾健康的決心。

中央研究院法學研究所副研究員吳全峰指出，美國食品藥物管理局（FDA）在菸品上市前審查，所需時間平均2年以上，某品牌加熱菸2016年申請在美國上市，直到2019年才獲准，希望台灣國健署可以站在防治菸害和保障國民的立場，確實審查菸草公司繳交的所有文件。

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