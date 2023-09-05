民進黨總統參選人賴清德台北市競選總部下午舉行授證典禮，主委陳時中致詞時提到國民黨總統參選人侯友宜提出65歲以上老人健保免費時表示，「國民黨錢從哪裡來？」從馬政府的成績來看，如果沒有財務規劃，那就是空頭支票、欺騙人民。

此外，陳時中出席活動前受否被問到是否可行？他說，當然政府有相關經費要再擴大，以民進黨立場，像是福利國的方向，不過要在財務健全的情況才能夠做，以民進黨現在財務，看起來到他們接手之後，第一年歲出歲入差額大概25億元，反觀在馬政府，年年都是minuns（負數），侯友宜要提出這樣政策，要先提出財務規劃要如何，不然就是空口說白話。

他說，民進黨有能力做這件事，侯友宜有無能力做這件事，以國民黨執政時財務狀況，「我看是沒辦法，除非他能提出更精進的想法，拭目以待」。

至於之前巴氏量表政策，侯友宜說民進黨是拿香跟拜？陳時中說，政策方向只要對人民有利，沒有所謂抄襲，大家都是見賢思齊，好政策就是大家一起來做，巴氏量表這部分就像賴清德說，方向是對的，那要如何擴大老人的服務，這就是要在努力，以前長照2.0在馬政府時只有50億元，相對是不足的，經過七年努力，已經相當進步，若還有空缺要用外勞作補足，這是可以考慮的。