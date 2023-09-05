清水紫雲巖5日舉行中元普渡盛事，台中市議長張清照、主委吳勝隆祈求風調雨順、國泰民安。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖5日舉行中元普渡，現場除了2310桌供品外，還有27隻供豬。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖5日舉行中元普渡。（陳淑娥攝）

清水紫雲巖5日舉行中元普渡，1萬7500台斤白米將捐給育幼院、療養院及老人院等單位。（陳淑娥攝）

台中市清水紫雲巖5日舉行一年一度中元普渡盛事，今年爐主為槺榔里 ，頭家則是中社、下湳及裕嘉里，供品逾2000桌，一字排開十分壯觀，冰雕在入夜打燈後十分吸睛，傍晚雖然降雨，主委吳勝隆仍祈求風調雨順、國泰民安。

今年紫雲巖中元普渡爐主為槺榔里，頭家則是中社、下湳及裕嘉里，信徒們下午3時許開始張羅供品，現場除了2310桌供品外，還有27隻供豬、5隻羔羊、滿漢全席及大型冰雕，傍晚雖然降雨，但仍不影響活動，台中市議長張清照等均共襄盛舉。

主委吳勝隆指出，紫雲巖中元普渡今年邁入第23年，每年由32里輪流承辦，在農曆 7月21日舉行，頭家為每10年一循環，爐主是32年輪流一次，明年則為臨江、南寧及菁埔里。

紫雲巖普渡另一特色則為冰雕，吳勝隆強調，許多宮廟都已經取消冰雕，但廟方一直秉持傳統，1座30尺長的大型冰雕、3座20尺長的小型冰雕十分吸睛，入夜打燈後美不勝收，令信徒看的直呼過癮。

總幹事吳德勝指出，今年的贊普信徒若沒帶回家，將會捐給弱勢團體；另外，1萬7500台斤的白米也會捐給育幼院、療養院及老人院等單位。

清水紫雲巖是傳統大肚上堡53庄信仰中心，創建於1662年已有300多年歷史，在地人習慣稱為「觀音亭」，祭祀圈涵蓋現今清水全區、沙鹿區的西勢、公明、清泉、鹿峰及鹿寮等，300多年來扮演在地居民守護神，是清水區最大的信仰中心。