北市萬華康定路上、超過40年老舊社區「鑽石大樓」，對面就是老松國小，不過長年被情色業者盤據，招攬多國女子賣淫，雖然轄區警方時不時大力掃蕩，不過業者躲避風頭後又可死灰復燃。本月9日上午《中時新聞網》記者直擊「應召女不避諱熱情拉客」畫面曝，當地居民火大發聲。對此，萬華分局回應了。

獨/萬華「鑽石大樓」染黃難除根！居民火大爆：連年輕人都不放過

對於「鑽石大樓」周邊地區長年染黃，附近居民游小姐表示，「觀感當然很不好，但沒有辦法，有時一些老色鬼走來走去，沒事就會看妳一下，覺得很討厭。」對於攬客女子的觀察，游小姐還說，「警察來，她們(應召女)就進去了，所以有時候警察變成在那『站壁』，警察走了，她們又再出來站壁」。另外，居民張先生坦言，「習以為常了，還有聽過她們(應召女)去問國、高中生，『弟弟啊！要不要XXX』，會讓人有誤入歧途的感覺」。

《中時新聞網》日前直擊「鑽石大樓」應召女白天就在攬客。（游定剛拍攝）

北市議員徐立信表示，「當地居民苦不堪言在於，她們(應召女)會聚集，不論是聊天、攬客會影響居住安寧品質，出入人口也複雜，甚至早期還有說經過，人家都會注意你，心理壓力很大，好像有個人在盯你」。

應召女看見落單男子熱情招攬。（游定剛拍攝）

萬華分局龍山派出所所長楊進華表示，「本分局每天24小時都有派專員，包括在鑽石大樓、西昌街及康定路等，守望巡邏和驅趕動作。」另外，所長楊進華提到，「今年度截至8月份止，總共取締180人，其中有130人是外籍女子，針對流鶯妨害風化等賣淫行為，會持續在查緝中」。

萬華「鑽石大樓」長年被情色業者盤據。（游定剛拍攝）

對於萬華地區情色業者盤據，北市議員徐立信坦言「居民苦不堪言」。（游定剛拍攝）