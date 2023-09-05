通膨壓力緩解，惟經濟前景不明，消費性電子能見度有限，先前聯詠預期，下半年市場需求偏向疲軟，客戶以庫存控管為優先，目前接單以急單為主，法人認為，聯詠與面板廠之間有緊密合作關係，明年有機會打入新客戶供應鏈，電視朝向高解析度，有助產品平均出貨單價（ASP）提升。

手機面板從LCD升級至OLED，聯詠整合顯示驅動和觸控功能，搭配T-Con等周邊IC銷售，積極爭取市占率，至於AI產品，則是側重邊緣AI，並導入相關應用，提高相關產品之影像辨識率、高刷新率及處理速度，未來隨著AI發展趨勢，高階機種滲透率提升，有助於提升DDIC產品出貨。

聯詠第二季每股稅後純益（EPS）為11.29元，合計上半年EPS 19.1元，存貨週轉天數降至80天，客戶庫存逐漸恢復健康狀態，法人預估，全年EPS落在35～40元，本益比約12倍，仍在合理水準。

矽創上半年營收80.1億元，年減20％，產品組合以AIoT為主占35％、感測器占24％，其他為車用、工控分別17％、16％，由於車用產品營收比重提高，第二季毛利率提升到35％，合計上半年EPS 7.41元。

由於車用、工控兩大市場需求向來穩健，景氣波動較小，電動車發展促使儀表板、中控娛樂系統等車用面板尺寸走向大型化，加上汽車生命週期較長，未來車用營收提升成為矽創主要成長動能所在；至於消費性電子方面，隨著面板景氣落底，面板廠備貨需求出籠，第三季仍有旺季效應可期待。