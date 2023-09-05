民進黨總統參選人賴清德台北市競選總部下午舉行授證典禮，主委陳時中表示，2024勝選號角已經響起，賴清德是適合的總統候選人與當選人；全國競選總部主委潘孟安致詞也強調，賴清德明天將召開國家希望工程記者會公布執政願景，不管未來有幾組總統參選人，賴清德已經準備好了，穩健的團隊已做好執政準備。

潘孟安也宣布，全國競總將於全代會前，9月24日開箱，期待明年1月13日迎接最後勝利，總統勝選、立委全壘打、台北全勝利。

賴清德競選總統台北競總昨天舉行授證典禮，不僅台北市基層里長、議員、百工百業及立委參選人都到出席，王世堅與何志偉也都現身。

除了主委由陳時中接任、立委吳思瑤任總幹事、民進黨台北市黨部主委張茂楠任執行總幹事。陳時中表示，2024勝選號角已經響起，百工百業社會力、基層黨職跟里長、立委參選人及議員等齊聚一堂集結所有力量，全黨上下一心為勝選努力，目標就是總統一定要維繫本土政權，台北市立委8席全上，民主大聯盟就是大家站在一起為民主努力。

他說，賴清德與他黨總統參選人的不同在於，他會當一個有理念、有原則的兩岸關係領導人，並在台灣安全受到保障的前提下，讓兩岸關係往前走。

他強調，賴清德從基層做起，立委、行政院長、副總統，到現在提出高瞻遠矚有眼光的政策方向，是個適合的總統候選人和當選人。

潘孟安則表示，面對世界局勢與國際挑戰、內政經濟的交迫，什麼樣的團隊才是最佳選擇？賴清德不僅準備好了，台北市競總一起打拚的弟兄姊妹也準備好了。