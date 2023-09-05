郭子乾（左）飾演校工。（MyVideo提供）

《百阮柏皓（右）成為張城熙（左）與母親之間的溝通橋樑。（MyVideo提供）

于子育在第二季《百味小廚神 午餐爭霸戰》中飾演媽媽，她坦言有場兒子昏迷戲，兒子靈魂出竅，找了會通靈的男主角向她傳話，對她來說是很大的挑戰，「那場戲比較難，有種穿梭陰陽界、《第六感生死戀》的感覺，我看著翰旻，但要感受兒子就在旁邊，會有些錯亂，很需要加一點想像力來演戲。」

于子育現實生活中雖未育有子女，但演起母親恰如其分，尤其劇中和張城熙母子情深的戲份是一大看點。于子育分享她與童星建立起「母子關係」的獨門妙招，「我每次在演親子戲，一開始就會跟小朋友培養好關係，就算我不是真的媽媽，但我們的關係是很好的，所以我在現場常常會抱抱他，身上也會噴固定的香水，告訴他『這就是媽媽的味道』，讓他對我這個人或這個角色，有一份記憶。」透過無形的味道，讓童星自然而然對她有種熟悉的感受，上戲也更能真情流露。

于子育也大讚飾演兒子的張城熙演戲非常有天份，「我覺得小朋友們比我們想像的聰明很多，原本會擔心要演悲傷的戲，演不出感覺，但他都能接收到我的情緒，且他每一次都會給出不一樣的感受，不需要特別的技巧。」飾演校工的郭子乾有同感地表示：「不用教他們怎麼演戲，直接來就很自然了！」更透露張城熙的哭戲，大多都是拍一次OK，表現豐沛感情難不倒他。

被問到和于子育飾演母子會緊張嗎？11歲的張城熙說：「剛開始確實會有一點，後來比較熟悉後，就有比較放鬆，沒那麼緊張。」他也提到印象最深的一場母子戲，是兩人在鋼琴上四手聯彈的戲，原來那場本來不在拍攝計畫內，是兩人在拍攝空檔，剛好旁邊有鋼琴，便一起彈奏起來，玩得很開心，由於畫面太過溫馨，劇組當場拿起機器開拍，把這段給錄了下來，當作是劇中母子互動的溫情橋段，可見兩人戲裡戲外都有好感情，張城熙也說：「本來以為只是在旁邊玩，結果真的錄下來了。」

《百味小廚神：中元大餐》全劇已在MyVideo上架；第二季《百味小廚神：午餐爭霸戰》每周日晚上8點於MyVideo首播。