【全程字幕】柯文哲老家爆頂樓違建！柯媽哭喊「政府欺負人」 痛訴：不是我在選舉欸 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建，柯文哲母親何瑞英則說5樓不是違建，只是單純晾衣、要拆也沒關係。對此，市府表示，今已通知北區區公所查報，後續將由都發處認定是否為違章建築，並將依規列管或優先排拆。何瑞英今日受訪更哽咽表示，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」，引發討論。

何瑞英表示，自己只是晾衣服，因為以前上班，如果下雨，都要趕回家收衣服；如果颱風來，衣服也都會掉下去，她強調「我蓋那個有什麼違法？我以前搬來的時候就蓋了，蓋這間房子就有設一個要晾衣服的地方，蓋那樣只是晾衣服不行嗎？不然有一點屋頂遮住也比較不熱，這樣要給我們欺負」。

何瑞英更說，「是我兒子在選舉，不是我在選舉，我住在這，我兒子沒住在這，他們住在台北，後來娶老婆也住在台北」，同時也哽咽表示，「我兒子要選總統，你來找我們麻煩，真的內，我的孩子不曾貪污，我做媽媽的人我敢掛保證，不會跟人家拿錢，30幾年來都沒有人來說，我們安分守己，也不曾做過什麼事」。最後何瑞英也表示，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆，但你別的地方也要拆，不能只欺負我們」。